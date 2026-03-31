Incidente a Latina sbanda e tampona un' auto | guidava in stato di ebbrezza

Nella notte di ieri a Latina, un veicolo è uscito di strada e ha tamponato un’altra auto. La persona alla guida è stata sottoposta a controlli e risultata in stato di ebbrezza. È stato immediatamente denunciato per aver causato l’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione.

Il conducente è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. Patente ritirata e veicolo sotto sequestro Resta coinvolto in un incidente stradale e viene denunciato. E' accaduto a Latina nella nottata di ieri. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un sinistro stradale e hanno accertato la dinamica. Secondo la ricostruzione un uomo di 37 anni, residente a Velletri, aveva perso il controllo della sua auto e aveva tamponato un altro veicolo, guidato da un 56enne. Sottoposto ad alcol test, il conducente è risultato positivo. Si era messo alla guida dunque con un tasso alcolemico superiore al limite consentito ed è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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