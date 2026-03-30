Gianni Morandi, che show canoro assieme ai giocatori del Bologna: “Mi sento anche io calciatore rossoblù” ilrestodelcarlino.it
Preghiera della sera, 31 Marzo 2026: metto la mia vita fra le Tue mani e salvami da ogni male lalucedimaria.it
Film stasera Sky Cinema e NOW, John Wick 3 e Tarantino - Domenica 22 Marzo 2026 digital-news.it
Milan: ufficiale l’arrivo di Costi dailymilan.it
Chi è la fidanzata del calciatore Giacomo Raspadori, Elisa Graziani (mamma della figlia Camilla) metropolitanmagazine
Milano, torna il grande hockey. Così le Olimpiadi restituiscono alla città un palazzo del ghiaccio panorama.it
Rapita in Iraq una giornalista Usa: «Liberata, è ferita». Teheran: 'Con garanzie sì a fine della guerra' | Chi è Shelly Kittleson
Secondo il <i>Wsj </i>Trump sarebbe disponibile a porre fine alla guerra anche senza ... ► corriere.it
Kash Patel, il video del balletto dopo il leak degli hacker: perché è un falso
Circola sui social un video che mostrerebbe il direttore dell’FBI Kash Patel intento a ballare dop... ► open.online
La legge 104 con riconoscimento di gravità (art. 3, comma 3) soggetta a revisione consente di ottenere la precedenza nei trasferimenti?
Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite S... ► orizzontescuola.it
Nazionali Inter, anche Calhanoglu e Zielinski si giocano un posto al Mondiale: titolari con Turchia e Polonia? Le formazioni
di Redazione Inter News 24Nazionali Inter, Turchia e Polonia si giocano un posto al Mondiale: Calhan... ► internews24.com
Roma: Raggi (M5s), a breve terzo ricorso a Corte conti su termovalorizzatore
La consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, ha annunciato che “tra poche sett... ► romadailynews.it
Bosnia Italia, parla Bonucci: «Dovremo mettere in campo qualità e cuore. Loro inizieranno forte perché…»
di Redazione Inter News 24Bosnia Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Rai a pochi ... ► internews24.com
Dl bollette, arriva l’ok della Camera: tutte le misure per abbassare le tariffe
L’Aula della Camera ha approvato con 157 voti a favore e 93 contro il dl bollette, che ora passa a... ► open.online
Gianni Morandi, che show canoro assieme ai giocatori del Bologna: “Mi sento anche io calciatore rossoblù”
Bologna, 31 marzo 2026 – Gianni Morandi, grande cuore rossoblù. Il cantautore, che nei giorni scors... ► ilrestodelcarlino.it
Rifiuti: Baglio (Pd Roma), da Raggi opposizione ideologica a termovalorizzatore
E’ sempre “irritante assistere all’ennesima opposizione ideologica da parte di chi, nei cinque anni... ► romadailynews.it
Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 20 26 Marzo 2026
Su DAZN prosegue una settimana all’insegna del grande sport, tra sci alpino, ciclismo e volley, co... ► digital-news.it
Federica Schievenin, chi è la moglie del calciatore della nazionale italiana Nicolò Barella
Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, è originaria di Cagliari e ha 36 anni. Con una carri... ► metropolitanmagazine
Calcio Estero live Sky e NOW (20 22 Marzo 2026) Premier League, Ligue 1, Bundesliga
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20,a ... ► digital-news.it
Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor
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Crisi energetica, Ue: “Bisogna prepararsi a un’interruzione prolungata”. L’invito al risparmio: dal trasporto pubblico ai voli
Sarà una crisi energetica lunga, avrà delle ripercussioni ed è costata già 14 miliardi all’Europa. ... ► ilfattoquotidiano.it
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Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Carenze igienico sanitarie, approssimativa conservazion... ► tv2000.it
Referendum: Mancini (Pd), Nordio dovrebbe dimettersi, e’ Abc della politica
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Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in 11 piccoli comuni della provinc... ► frosinonetoday.it
Dosare la fascia, impostare non solo con Locatelli, sfidare il pressing: come deve giocare l'Italia il playoff Mondiale contro la Bosnia
Lo stadio, il meteo, il pubblico. Fino alla vigilia della sfida che potrebbe riportarci ai Mondiali ... ► corriere.it
È stata rapita una giornalista statunitense in Iraq
Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La giornalista americana ... ► today.it
Cosa resta di noi: il nuovo e il vecchio cast di “Harry Potter” a confronto
Roma, 31 marzo – Per un cast che nasce ce n'è uno che muore. O languisce, almeno. La serie Harry Po... ► quotidiano.net
Cna Pisa e Lucca verso la fusione: "Strutture più solide"
Le Cna di Pisa e di Lucca hanno avviato il percorso per la fusione delle due associazioni territori... ► lanazione.it
Calcio, Italia Under 19 pareggia con la Turchia e vola all’Europeo
Roma, 31 mar. (askanews) – L’Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e conquista la qualifica... ► ildenaro.it
Dal generale Luongo alle ambasciatrici di Libano e Giappone, la prima di Gasparri alla guida della commissione Esteri Difesa del Senato
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Chi è la moglie d Rino (Gennaro) Gattuso, Monica Romano e cosa fa nella vita
L’incontro con la moglie Monica Romano risale agli anni in cui Rino Gattuso militava nei Glasgow Ra... ► metropolitanmagazine
Bosnia Italia 0 1 LIVE: Kean non sbaglia e apre le marcature!
di Francesco AlipertaAppuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale pla... ► internews24.com
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Serie A 2025/26 Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
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Sanita’: Aurigemma a convegno su dislipidemie, “fondamentale ruolo prevenzione e sensibilizzazione”
Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte questa mattina... ► romadailynews.it
Gratteri minacciato dal boss, la solidarietà di Fico: "Massima vicinanza"
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Traffico Roma del 31 03 2026 ore 20:30
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Infantino: «L'Iran sarà ai Mondiali, e giocherà a Los Angeles e Seattle»
Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato all'agenzia di stampa France-P... ► corriere.it
Maledetta primavera, Conte si prepara alla leadership della sinistra: lancia il libro sui social e fa solo scivoloni
La vanità di Giuseppe Conte non accenna a fermarsi, soprattutto dopo il lancio dello spot per il s... ► secoloditalia.it
Film stasera Sky Cinema e NOW, da Fidanzata in affitto a 12 anni schiavo Sabato 21 Marzo 2026
Film stasera su Sky e NOW: Fidanzata in affitto, 12 anni schiavo, Il ciclone e Chocolat tra i tito... ► digital-news.it
Kostic subentra nella rimonta della Serbia con l’Arabia Saudita: come è andata la sua partita
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Sicurezza a tavola negli ospedali: i dati del monitoraggio Nas sono preoccupanti
(askanews) – Irregolarità nel 42,7% delle mense ospedaliere, ovvero in 238 strutture delle 558 cont... ► iodonna.it
Morte Domenico Caliendo, l'avvocato di un'imputata: "Ricostruzione testimoni non risponde a realtà"
Parla Vincenzo Maiello, legale del medico dell'Ospedale Monaldi Emma Bergonzoni, al termine di ... ► napolitoday.it
LIVE Bosnia Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Gattuso conferma l’11 di Bergamo
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Dl sicurezza, verso modifiche chirurgiche e ‘muro’ con opposizioni
Roma, 31 mar. (askanews) – Il dl sicurezza va verso modifiche ‘chirurgiche’ e, di conseguenza, si... ► ildenaro.it
Tentato rapimento a Osio Sotto, il papà del bimbo: “Aveva già avvicinato mio figlio chiedendogli di fare due palleggi”
Bergamo, 31 marzo 2026 – L’allenamento stava terminando, vista anche la pioggia. È in quel momento ... ► ilgiorno.it
Serie A 2025/26 Diretta Sky Sport e NOW 30a Giornata Palinsesto e Telecronisti
Serie A oggi in TV: le partite della 30° giornata con telecronisti Sky Venerdi 20 Marzo alle 20:45... ► digital-news.it
Frosinone: aggredisce la madre in casa a Villa Santo Stefano, arrestato 27enne
Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Villa Santo Stefano, in provincia di Fros... ► romadailynews.it
Il bando per lo stadio del Nuoto di Bari: contributo più elevato e gestione di due piscine
Confermato, dunque, l'aumento di 20mila euro rispetto alla gara del 2025. Resta fuori la vasca ... ► baritoday.it
Under 21, qualificazioni Europei: Italia inarrestabile, poker rifilato anche alla Svezia
Boras (Svezia), 31 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini, dopo il 4-0 rifilato pochi gio... ► sport.quotidiano.net
Auto km 0: cosa sono, quanto si risparmia e dove trovarle?
Le auto km 0 sono tra le occasioni migliori per comprare un’auto quasi nuova risparmiando fino al ... ► ilgiornaledigitale.i
Sostituzioni più veloci e Var anche su cartellini gialli e angoli: ufficiali le nuove regole Fifa per i Mondiali
L'International Football Association Board (Ifab) a fine febbraio ha approvato un pacc... ► corriere.it
Il maltempo non molla la presa, ancora pioggia e freddo: diramata l'allerta gialla
Rischio idrogeologico, secondo il bollettino della Protezione civile, fino alla mezzanotte di mercol... ► agrigentonotizie.it
Lo stop agli Usa su Sigonella e l'informativa in Aula, la doppia mossa di Giorgia Meloni
AGI - L'annuncio della volontà di informare le Camere, il 9 aprile, sull'azione di governo. E la sp... ► agi.it
Sanita’: Rocca, nessun attacco a ordine medici, non cado in provocazioni
Nessun “attacco all’ordine dei medici, di certo non cado in provocazioni”. Queste le parole del pre... ► romadailynews.it
Formazioni ufficiali Olanda Ecuador: la scelta su Koopmeiners
Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yil... ► juventusnews24.com
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Calcio, netta vittoria dell’Italia U21 in Svezia nelle qualificazioni agli Europei: play off certi, primo posto ancora possibile
Vince e convince l’Italia del CT Silvio Baldini, impegnata nel Gruppo E delle qualificazioni agli E... ► oasport.it
5 film di Pasqua da guardare con i bambini
Le vacanze di Pasqua rappresentano un’occasione preziosa per i genitori che desiderano trascorrere ... ► dilei.it
Webuild, a Clough contratto da 116 mln per la centrale a gas Kwinana in Australia
MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Webuild consolida la sua presenza in Australia, confermando il ruol... ► ildenaro.it
Funzionario pestato a Termini, presi in Germania gli ultimi due aggressori: salgono a otto gli arrestati
Fermati ad Amburgo due giovani accusati del tentato omicidio del funzionario pestato per uno scambio... ► fanpage.it
Manuel Pia porta a Punto Radio la canzone sull'autismo
Pisa 31 marzo 2026 - Il cantautore Manuel Pia torna ospite di Punto Radio domani alle 14 per present... ► lanazione.it
Bonucci prima di Bosnia Italia: «Atmosfera calorosa, ma siamo 11 contro 11. Ecco cosa serve stasera»
Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yil... ► juventusnews24.com
Due minorenni rapinano un giovane a volto coperto e con un manganello: rubati 240 euro
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Millennium Actress: la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusiva
Anime Factory riporterà nelle sale italiane il film diretto da Satoshi Kon in una nuova versione res... ► movieplayer.it
Regeni, la legale: “Dal governo Meloni ingiustizie. Memorandum con Egitto? Una nuova ferita”. I genitori: “Traditi dagli esecutivi”
“Da questo governo Meloni ci sono state tante ingiustizie rispetto a Giulio, speriamo smetta. La pr... ► ilfattoquotidiano.it
“Sepolta viva”. Italia, donna di 57 anni trovata morta in casa: l’assurda scoperta
Una donna di 57 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in centro a Verona, trasformato col... ► caffeinamagazine.it