Rapita in Iraq una giornalista Usa: «Liberata, è ferita». Teheran: 'Con garanzie sì a fine della guerra' | Chi è Shelly Kittleson 

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Secondo il <i>Wsj </i>Trump sarebbe disponibile a porre fine alla guerra anche senza ... ► corriere.it

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Circola sui social un video che mostrerebbe il direttore dell’FBI Kash Patel intento a ballare dop... ► open.online

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Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite S... ► orizzontescuola.it

Nazionali Inter, anche Calhanoglu e Zielinski si giocano un posto al Mondiale: titolari con Turchia e Polonia? Le formazioni

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Roma: Raggi (M5s), a breve terzo ricorso a Corte conti su termovalorizzatore

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La consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, ha annunciato che “tra poche sett... ► romadailynews.it

Bosnia Italia, parla Bonucci: «Dovremo mettere in campo qualità e cuore. Loro inizieranno forte perché…»

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di Redazione Inter News 24Bosnia Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Rai a pochi ... ► internews24.com

Dl bollette, arriva l’ok della Camera: tutte le misure per abbassare le tariffe

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L’Aula della Camera ha approvato con 157 voti a favore e 93 contro il dl bollette, che ora passa a... ► open.online

Gianni Morandi, che show canoro assieme ai giocatori del Bologna: “Mi sento anche io calciatore rossoblù”

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Bologna, 31 marzo 2026 – Gianni Morandi, grande cuore rossoblù. Il cantautore, che nei giorni scors... ► ilrestodelcarlino.it

Rifiuti: Baglio (Pd Roma), da Raggi opposizione ideologica a termovalorizzatore

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E’ sempre “irritante assistere all’ennesima opposizione ideologica da parte di chi, nei cinque anni... ► romadailynews.it

Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 20 26 Marzo 2026

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Su DAZN prosegue una settimana all’insegna del grande sport, tra sci alpino, ciclismo e volley, co... ► digital-news.it

Federica Schievenin, chi è la moglie del calciatore della nazionale italiana Nicolò Barella

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Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, è originaria di Cagliari e ha 36 anni. Con una carri... ► metropolitanmagazine

Calcio Estero live Sky e NOW (20 22 Marzo 2026) Premier League, Ligue 1, Bundesliga

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Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20,a ... ► digital-news.it

Sabato 21 Marzo Live Rai Sport: Ciclismo Milano Sanremo, Sci Lillehammer, Rugby, Atletica Indoor

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In vista del weekend, Sabato 21 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva... ► digital-news.it

Emma Raducanu invitata a seguire il modello di Aryna Sabalenka per una crescita pari.

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Crisi energetica, Ue: “Bisogna prepararsi a un’interruzione prolungata”. L’invito al risparmio: dal trasporto pubblico ai voli

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Sarà una crisi energetica lunga, avrà delle ripercussioni ed è costata già 14 miliardi all’Europa. ... ► ilfattoquotidiano.it

Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Irregolari 4 su 10

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Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Carenze igienico sanitarie, approssimativa conservazion... ► tv2000.it

Referendum: Mancini (Pd), Nordio dovrebbe dimettersi, e’ Abc della politica

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Il 7 giugno, in concomitanza con il ballottaggio delle elezioni amministrative, “cade a mio parere ... ► romadailynews.it

Poste italiane, in 11 piccoli comuni ciociari installate 16 cassette postali smart

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Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in 11 piccoli comuni della provinc... ► frosinonetoday.it

Dosare la fascia, impostare non solo con Locatelli, sfidare il pressing: come deve giocare l

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Lo stadio, il meteo, il pubblico. Fino alla vigilia della sfida che potrebbe riportarci ai Mondiali ... ► corriere.it

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Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La giornalista americana ... ► today.it

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Roma, 31 marzo – Per un cast che nasce ce n'è uno che muore. O languisce, almeno. La serie Harry Po... ► quotidiano.net

Cna Pisa e Lucca verso la fusione: "Strutture più solide"

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Le Cna di Pisa e di Lucca hanno avviato il percorso per la fusione delle due associazioni territori... ► lanazione.it

Calcio, Italia Under 19 pareggia con la Turchia e vola all’Europeo

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Chi è la moglie d Rino (Gennaro) Gattuso, Monica Romano e cosa fa nella vita 

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L’incontro con la moglie Monica Romano risale agli anni in cui Rino Gattuso militava nei Glasgow Ra... ► metropolitanmagazine

Bosnia Italia 0 1 LIVE: Kean non sbaglia e apre le marcature!

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di Francesco AlipertaAppuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale pla... ► internews24.com

Napoli, quanti azzurri in campo stasera: da McTominay a Elmas, le ultime

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Scozia e Costa d’Avorio scendono in campo per un’amichevole internazionale con due azzurri protagon... ► spazionapoli.it

Serie A 2025/26 Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

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Serie A oggi in TV: tutte le partite della 30ª giornata con telecronisti DAZN DAZN SERIE A DIRETTA... ► digital-news.it

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LIVE Bosnia Italia 0 0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro

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