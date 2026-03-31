Incendio fuori dal supermercato in fiamme il compattatore dei rifiuti

Oggi a Giussano, poco dopo le 13, si è sviluppato un incendio nell’area esterna di un supermercato in via Stradivari. Le fiamme hanno coinvolto il compattatore dei rifiuti, le cui cause non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio a Giussano nella giornata di oggi, 31 marzo. Poco dopo le 13 in via Stradivari, per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate nell’area esterna di un supermercato.A prendere fuoco un compattatore di rifiuti e i materiali presenti al suo interno. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati sul posto con due autopompe serbatoio da Seregno e Lissone e una autobotte pompa da Lissone. Le squadre operative dei vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, messa in sicurezza dell’area e bonifica dei materiali coinvolti, evitando la propagazione dell’incendio alle aree circostanti. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Camion dei rifiuti in fiamme: svuotato il carico per spegnere l’incendioMomenti di apprensione sabato mattina a Cesena, dove un automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha preso fuoco in via Mariana. Leggi anche: Due feriti nello scontro fra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti Contenuti utili per approfondire su Incendio fuori Discussioni sull' argomento Villorba, incendio di materiale plastico: la colonna nera visibile in tutta la Marca; Incendio all'ex Filatura San Lorenzo, ormai dismessa: è doloso, caccia ai piromani. Il sindaco: Tenete chiuse le finestre. I...