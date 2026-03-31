Questa mattina si sono verificati tre arresti nell’ambito delle indagini sull’incendio doloso scoppiato in un calzaturificio di Bagnacavallo. Tra le persone fermate, una proveniente da Manfredonia. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni di custodia cautelare e stanno esaminando i rilievi raccolti sul luogo dell’incendio. Le indagini proseguono per chiarire le modalità e le motivazioni dell’episodio.

Questa mattina i carabinieri del Norm di Lugo, nel Ravennate, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Vibonati, nel Salernitano, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip Federica Lipovscek del Tribunale di Ravenna a carico di altrettante persone, due uomini e una donna, ritenute responsabili dell’incendio del calzaturificio 'Emanuelà di Bagnacavallo, sempre nel Ravennate, appiccato nella notte tra 7 e 8 dicembre scorso. Si tratta di una 41enne di origine marocchina residente a Fusignano in provincia di Ravenna e ora ai domiciliari in gravidanza; di un 54enne nato a San Marzano sul Sarno in provincia di Salerno e residente a Napoli, in carcere) e di un 42enne nato a Manfredonia, nel Foggiano e residente a Cartoceto, nel Pesarese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incendio doloso al calzaturificio di Bagnacavallo: tre arresti, uno è di Manfredonia

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