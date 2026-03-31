questa mattina a Pontecagnano Faiano si è sviluppato un incendio che ha interessato due silos all’interno di una fabbrica dismessa in via Bellini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti, ma la presenza di fumo ha richiesto l’evacuazione temporanea delle vicinanze.

Momenti di apprensione, questa mattina, a Pontecagnano Faiano, dove un incendio è divampato in via Bellini, interessando due silos situati all’interno dell’area di una fabbrica dismessa. Non appena l’allarme è scattato, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area coinvolta dal rogo. Incendio in via Bellini: paura ma nessun ferito. Secondo quanto emerso, il fuoco ha coinvolto due silos presenti nel sito industriale dismesso. Fortunatamente, al momento, non si registrano persone ferite né casi di intossicazione. L’intervento dei caschi rossi ha consentito di contenere rapidamente l’incendio, evitando possibili conseguenze più gravi e scongiurando l’estensione delle fiamme ad altre strutture vicine. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco in una fabbrica dismessa

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