Con l’arrivo della primavera, si nota una tendenza verso capi più leggeri e pratici. Tra le proposte più evidenti ci sono i gilet utility senza maniche abbinati a pantaloni oversize, scelti spesso per la loro comodità. Questa combinazione, tuttavia, non viene considerata una scelta immediatamente elegante, anche se rappresenta una soluzione versatile per le giornate più calde.

Affermare che mettendo insieme gilet utility e pantaloni oversize si possa ottenere un look chic appare azzardato. Ma le più scettiche dovranno ricredersi perché lo street style dimostra quanto questi due capi mixati insieme riescano a dare vita a un outfit vincente. Da una parte abbiano la versione smanicata della giacca piena di tasche, dall’altra dei pantaloni che spiccano per comodità. Il lato pratico dei due pezzi dell’armadio rimane ma viene arricchito da una silhouette ampia e morbida che diventa sofisticata. Se poi si fa attenzione anche a un altro paio di dettagli a proposito di colori e materiali allora il gioco è fatto. E il risultato è un mix inedito che non passa inosservato ma che, al tempo stesso, si rivela perfetto nella vita di ogni giorno, tra impegni ufficiali e tempo libero. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In versione smanicata, per la primavera incontra la comodità dei pantaloni oversize

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