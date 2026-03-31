In Puglia oltre 200 casi di IgG4-correlata la rara patologia che si nasconde negli organi e si confonde con altre malattie

In Puglia sono stati segnalati oltre 200 casi di IgG4-correlata, una malattia immuno-mediata poco comune. Questa condizione, nota come “la grande imitatrice”, può interessare vari organi come pancreas, reni, ghiandole salivari, orbite oculari, tiroide e aorta, rendendo difficile la diagnosi a causa delle sue somiglianze con altre patologie.

Definita dagli specialisti “la grande imitatrice”, la malattia IgG4-correlata (IgG4-RD) è una patologia immuno-mediata rara che può nascondersi dentro quasi ogni organo: pancreas, reni, ghiandole salivari, orbite oculari, tiroide o aorta. La sua capacità di manifestarsi con sintomi eterogenei e spesso poco specifici rende il riconoscimento particolarmente complesso. Non è raro, infatti, che venga confusa con patologie infiammatorie, autoimmuni o persino con tumori. È quindi difficile da individuare, e a causa di questo il percorso diagnostico diventa spesso un’odissea per i pazienti. Il 4 aprile si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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