Il 30 marzo si celebra il Giorno della Terra, un evento che ricorre ogni anno da cinque decenni e che rappresenta un momento simbolico per la popolazione palestinese. La giornata ricorda un episodio importante della loro storia e viene commemorata con diverse iniziative. La memoria di questa ricorrenza si inserisce in un contesto di lunga presenza e di lotte per il riconoscimento della propria terra.

Terra rimossa Confische record in Cisgiordania, i coloni controllano il 42%. E Gaza è spaccata a metà Terra rimossa Confische record in Cisgiordania, i coloni controllano il 42%. E Gaza è spaccata a metà Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Il 30 marzo i palestinesi commemorano ogni anno da 50 anni il Giorno della Terra, che segna un momento cruciale della loro storia nazionale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - In Palestina la terra non è un luogo, è esistenza. E mai come oggi scompare

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