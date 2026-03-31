In mostra a Roma l’emblema della Repubblica italiana ecco come nacque

A Roma è aperta una mostra dedicata all’emblema della Repubblica italiana, con un focus sulla sua origine. Viene illustrato il percorso che ha portato alla sua creazione, partendo dalla partecipazione a un concorso pubblico e descrivendo le diverse fasi del procedimento. L’esposizione presenta documenti e dettagli relativi al concorso e alle modalità di realizzazione dell’emblema.

La partecipazione al concorso pubblico e le varie fasi in cui lo stesso si articolò sono raccontate in mostra attraverso documenti originali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - In mostra a Roma l’emblema della Repubblica italiana, ecco come nacque Articoli correlati Leggi anche: L’emblema della Repubblica tra arte e storia a Villa Torlonia Gino Toni, l’emblema della bici a Roma: il suo pensiero è nel cuore del ciclismo italiano**Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha lasciato un’eredità di speranza** Ieri, 4 febbraio 2026, alla tarda, Gino Toni è morto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Le mostre da non perdere nella primavera 2026 a Roma; L’Ecce Homo di Antonello torna in Italia. In mostra per 10 giorni a Roma al Palazzo della Minerva: ecco come vederlo; La grande onda giapponese che ha conquistato il mondo. A Roma la mostra su Kastushika Hokusai; Bernini, Urbano VIII e il teatro del potere. Com'è la mostra di Palazzo Barberini. L’Ecce Homo di Antonello torna in Italia. In mostra per 10 giorni a Roma al Palazzo della Minerva: ecco come vederloDal 27 marzo al 7 aprile 2026, il piccolo dipinto acquistato dallo Stato per quasi 15 milioni di dollari sarà esposto presso la Biblioteca del Senato a Palazzo della Minerva. Ingresso gratuito, senza ... artribune.com L’indagine, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e avviata nel 2025, ha fatto emergere un presunto sistema illecito di prestazioni sanitarie a pagamento svolte all’interno di strutture pubbliche, al di fuori dei canali ufficiali. Sec facebook CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell' #Inter x.com