Dopo aver concluso il circuito del Sunshine Double, il tennista si è trasferito nella propria abitazione, dove resterà due giorni prima di riprendere gli allenamenti in vista delle prossime competizioni a Montecarlo. La sua presenza a Montecarlo è prevista per l’ultimo torneo della stagione sulla terra battuta, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’imminente torneo.

Due giorni di riposo dopo il Sunshine Double e poi, da giovedì, di nuovo in campo per riprendere contatto col rosso. La prossima settimana comincia il Masters 1000 di Montecarlo, l'altro torneo di casa visto che nel Principato Jannik vive da anni, ma soprattutto il torneo in cui potrebbe avere la possibilità di sorpassare Carlos Alcaraz al numero 1 del mondo. L'occasione è ghiotta, e anche se la stanchezza si farà sentire, dopo due titoli vinti in quattro settimane negli Stati Uniti, forse vale la pena di tentare. Per adattarsi al ritmo partita sul rosso, per prepararsi al grande obiettivo del 2026, il Roland Garros che lo porterebbe a completare il Grande Slam di carriera come l'amico-rivale Carlos, già al lavoro a Murcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "In hotel tutto l'anno, stare a casa cambia le cose": Sinner, a Montecarlo per l'ultimo sprint

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