Due incendi hanno colpito due attività gestite dalla stessa persona a distanza di sette giorni, in località diverse. La prima pizzeria è andata completamente distrutta dalle fiamme, mentre l’autolavaggio, di proprietà dell’imprenditore, è stato bruciato appena prima. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla possibilità che i due incendi siano di natura dolosa.

Due locali in fiamme a distanza di sette giorni. Attività e Comuni diversi, ma stesso proprietario. E si fa strada l’ipotesi di un’origine dolosa dietro entrambi i roghi. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 marzo, a Maclodio: l’incendio è divampato in una pizzeria del centro, a pochi passi dall’ufficio postale, poco dopo le 15. Il locale era chiuso e non si registrano feriti né intossicati, ma i danni sono ingenti: distrutti arredi interni e parte del dehor. Solo una settimana prima, lunedì 23 marzo, un autolavaggio in via Martiri della Libertà a Lograto di proprietà dello stesso imprenditore, era stato devastato da un incendio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - In fiamme la pizzeria di un imprenditore: era appena bruciato il suo autolavaggio

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