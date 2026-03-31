Nella partita tra Bosnia e Italia valida per i playoff, non verrà adottata la tecnologia Gol Line. Al suo posto, l'arbitro sarà assistito esclusivamente dal VAR, senza l'intervento del sistema di rilevamento della linea di porta. Il protocollo utilizzato prevede quindi un controllo visivo e decisionale diretto da parte degli arbitri, senza l’ausilio della tecnologia specifica.

A poche ore dalla sfida più attesa della stagione per la Nazionale italiana scoppia il caso Goal Line Technology. Il sistema tecnologico che permette di capire se il pallone è entrato o meno in porta non sarà utilizzabile nello stadio Bilino Poljedi Zenica. Lo stadio bosniaco, teatro del match di questa sera tra Bosnia e Italia, non possiede i requisiti specifici per implementare e utilizzare questo tipo di tecnologia. Il vecchio e malandato Bilino Polje non disporrà quindi della Gol Line Technology, che è diventata da anni ormai la consuetudine nel calcio professionistico. Il “povero” Clement Turpin, l’arbitro transalpino della gara, dovrà basarsi esclusivamente sull’aiuto del VAR,senza la GLT. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - In Bosnia-Italia non ci sarà la Gol Line Technology: perché e quale protocollo verrà utilizzato

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