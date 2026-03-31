In Belgio accusano il Napoli per i nuovi problemi fisici di Lukaku

In Belgio si sono sollevate accuse nei confronti del Napoli riguardo ai recenti problemi fisici di Lukaku. Il giocatore non è rientrato a Castel Volturno dopo aver lasciato il Belgio, e questa situazione ha generato discussioni sul suo stato di salute e sulla gestione del suo recupero. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Il caso del mancato rientro dal Belgio di Romelu Lukaku a Castel Volturno, per riprendere la preparazione con il Napoli, si arricchisce di nuovi aggiornamenti. Come evidenziato dal portale belga Het Laatste Nieuws, dietro questa decisione ci sarebbe un vero e proprio confronto a distanza tra il giocatore e il club, con il centravanti che avrebbe deciso di affidarsi a un percorso personalizzato sotto la guida del fisioterapista Bert Driesen, figura di riferimento anche per Kevin De Bruyne. Proprio il paragone con il compagno di nazionale mette in evidenza una differenza di gestione: mentre De Bruyne ha potuto completare il suo percorso senza... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - In Belgio accusano il Napoli per i nuovi problemi fisici di Lukaku Articoli correlati Nuovi guai per Matteo Berrettini. Problemi fisici: non giocherà gli Australian Open La mancata partecipazione al media day dell'Australian Open, dopo aver giocato un match di esibizione contro il norvegese Nicolai Budkov Kjær durante... Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico. #FigurinePanini || #SerieA #Napoli #SSCNapoli #McTominay #Hojlund #DeBruyne #Lukaku #Conte #Viral Contenuti utili per approfondire su Belgio accusano Discussioni sull' argomento Lukaku-Napoli, dal Belgio accusano: È una strategia per venderlo. Dal Belgio - Ricaduta Lukaku nasce dai carichi di lavoro a NapoliRomelu Lukaku resta al centro dell’attenzione tra Napoli e Belgio. Questa mattina l’attaccante non si è presentato al ritiro di Castel Volturno, scegliendo di completare la riabilitazione in patria e ... msn.com Calcio, Lukaku resta in Belgio: Napoli irritatoRoma, 26 mar. (askanews) - Napoli in fibrillazione. Romelu Lukaku ha comunicato al club che non prenderà parte alle ultime due sedute di ... sport.tiscali.it