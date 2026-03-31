In aula, un uomo ha confermato di essere colpevole dell’omicidio di Laura Papadia, dichiarando di non ricordare alcuni momenti dell’episodio. La confessione era stata già fatta agli investigatori poco dopo l’evento. Il processo si svolge con la presenza dei giudici, che ascoltano le dichiarazioni dell’imputato.

Gianluca Romita davanti ai giudici ribadisce la confessione del delitto, resa già agli investigatori nell’immediatezza del terribile episodio, ma afferma di non ricordare i diversi momenti dell’omicidio. Si torna in aula, dinnanzi alla Corte d’Assise di Terni, per il processo a carico di Gianluca Nicola Romita, accusato del femminicidio della moglie Laura Papadia, avvenuto un anno fa nella loro abitazione di Spoleto. Il 48enne deve rispondere del reato di omicidio volontario aggravato e nella giornata di ieri, ad un anno dai fatti (26 marzo 2025) e a pochi giorni dall’inaugurazione di una Panchina rossa nei pressi del supermercato dove lavorava la moglie, è stato ascoltato in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In aula l’assassino di Laura Papadia: "Sono colpevole, ma non ricordo"

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