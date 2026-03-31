Impiccate i palestinesi in pubblica piazza Israele mostri al mondo il suo volto sadico
In una decisione che ha suscitato molte reazioni, i tribunali militari israeliani hanno condannato alcuni palestinesi per terrorismo. Le condanne prevedono l’immediata impiccagione e le esecuzioni saranno pubbliche. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e ha generato discussioni sulle modalità di applicazione della giustizia nel contesto del conflitto israelo-palestinese.
I palestinesi condannati per terrorismo dai tribunali militari israeliani potranno essere impiccati. Ora sarà difficile continuare a sostenere "l'unica democrazia del Medio Oriente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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