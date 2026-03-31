Impiccate i palestinesi in pubblica piazza Israele mostri al mondo il suo volto sadico

In una decisione che ha suscitato molte reazioni, i tribunali militari israeliani hanno condannato alcuni palestinesi per terrorismo. Le condanne prevedono l’immediata impiccagione e le esecuzioni saranno pubbliche. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e ha generato discussioni sulle modalità di applicazione della giustizia nel contesto del conflitto israelo-palestinese.