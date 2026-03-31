Imma Tataranni Don Matteo e Un professore | la costante delusione per il finale delle fiction

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiction italiane come Imma Tataranni, Don Matteo e Un professore continuano a deludere le aspettative nei loro finali, tanto che sono diventate oggetto di discussione tra il pubblico. A chi frequenta il mondo dello spettacolo o segue le trasmissioni, è noto il coinvolgimento di personaggi come Calogiuri, Diego, Giulia, Simone e Manuel, spesso protagonisti di trame che non soddisfano le attese.

A meno che non viviate in un eremo, avrete sentito parlare di Calogiuri e Imma Tataranni, di Diego e Giulia e di Simone e Manuel. Sui social è guerra aperta agli sceneggiatori, rei di non avere dato a questi personaggi il finale desiderato. Il pubblico di oggi non è più passivo, ma è in grado di vivisezionare una serie, mostrandone contraddizioni e potenzialità inespresse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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