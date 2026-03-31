In tv si parla molto del risultato del “Grande Fratello Vip”, che ha registrato ascolti inferiori alle aspettative. La conduttrice, Ilary Blasi, è al centro delle discussioni, poiché alcuni considerano il suo approccio e la gestione del programma come cause di un calo di interesse. La trasmissione, molto attesa, ha mostrato risultati deludenti rispetto alle previsioni iniziali.

In tv c’è un problema Ilary Blasi. Inutile negarlo, inutile ignorarlo, inutile sottovalutarlo. Il flop del “Grande Fratello Vip”, annunciatissimo, costringe inevitabilmente anche ad una riflessione sulla sua padrona di casa. Perché si sa, quando la squadra va male le responsabilità vengono addebitate soprattutto all’allenatore, che nella maggior parte delle circostanze perde il posto. Come ad un mister, alla Blasi si chiedono i risultati. E poco importa se la rosa non è competitiva, se l’attaccante ha sbagliato decine di gol a porta vuota. Insomma, non basta giocare bene. Alla Blasi, invece, si tende ad abbonare tutto. Ma alla fine il rischio è quello di ritrovarsi con numerosi progetti naufragati, veri e propri flop che rappresentano un tatuaggio. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga

Articoli correlati

Grande Fratello con Ilary Blasi: spunta la lista dei possibili concorrentiGrande Fratello, il reality show più amato e seguito dagli italiani sta per tornare.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Abbiamo provato troppo a lungo ad avere figli in modo naturale, mentre la scienza permette di diventare genitori senza subire troppe sofferenze»La nascita di Clara Isabel è stata il traguardo di un percorso lungo e impegnativo.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip, pagelle seconda puntata: Lucarelli annoiata quanto noi (5), concorrenti usurati (1); Sono una mitomane, rimandiamo il matrimonio al 2027. Papà? Mi sono sentita in colpa a portarlo in una casa di riposo: Selvaggia...; Cristina Plevani sugli ascolti del Grande Fratello: Ho gongolato dopo averli visti; Dario Cassini sotto accusa al GF Vip, Cesara Buonamici lo bacchetta: Datti una regolata.

Grande Fratello Vip, le frecciatine tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi: Li conosco bene i tuoi caffèSelvaggia Lucarelli al Grande Fratello e subito scintille con Ilary Blasi: dal caffè con Iovino alla mensa Mediaset, una prima puntata di battute e frecciatine ... fanpage.it

Minimal nelle linee, ma impossibile da ignorare: Ilary Blasi al GF Vip appare ricoperta di glitter con un abito gold che cattura tutta la scena. Un look essenziale ma luminoso, firmato su misura, con un solo dettaglio a brillare oltre l’abito: https://fanpa.ge/Nx52Z - facebook.com facebook

PIPPITEL! – IL 'GRANDE FRATELLO VIP' DI ILARY BLASI GALLEGGIA SU CANALE5 AL 16.6% CON 1.9 MILIONI DI x.com