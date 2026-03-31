Il video fake della soldatessa IDF che calpesta una donna palestinese e il trucco usato dalla propaganda

Un video diffuso mostra una soldatessa dell’IDF, con capelli biondi, mentre calpesta una donna palestinese distesa a terra, mentre alcune persone presenti ridono. La scena è stata condivisa online, suscitando discussioni sulla rappresentazione delle forze armate e sulla veridicità del materiale. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla provenienza o sull’autenticità del video.

Circola il video di una soldatessa dell’IDF bionda che calpesta una donna palestinese a terra tra le risate dei presenti. La clip è in realtà un falso creato con l’Intelligenza Artificiale Gemini di Google. Analizzando i fotogrammi, emergono errori strutturali e la prova della manipolazione di un vecchio video di TikTok del 2023. Per chi ha fretta. Il video non è reale, in quanto creato artificialmente partendo da un’altra clip.. La base originale è un video TikTok del 2023 in cui la soldatessa balla con una collega.. Il video falso presenta il logo di Gemini in basso a destra.. L’intelligenza artificiale ha “allucinato” dettagli come sedie incomplete e porte prive di pannelli. 🔗 Leggi su Open.online

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