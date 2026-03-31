Un ex arbitro della Premier League ha dichiarato che, se fosse possibile, eliminerebbe il sistema di Video Assistant Referee (Var). La sua opinione si inserisce in una discussione più ampia tra gli addetti ai lavori riguardo all'impatto del Var sul calcio, con alcuni professionisti che criticano il ruolo di questa tecnologia nel migliorare o peggiorare il gioco.

Graham Scott è un ex arbitro molto importante della Premier League. E lui, se potesse, il Var l’abolirebbe. Scrive sul Telegraph che “i tifosi si sono espressi e hanno ragione: il Var è un ostacolo e non contribuisce a rendere piacevole un pomeriggio allo stadio. Che poi qualcuno con potere e influenza li stia ascoltando è un altro discorso. La risposta della Premier League non incoraggia chi, come noi, preferisce un calcio continuo, spontaneo e inevitabilmente imperfetto”. Da ex arbitro è una notazione abbastanza originale. E’ l’ennesimo commento sulla stampa inglese al sondaggio tra oltre 7.000 tifosi inglesi che ha prodotti una bocciatura bulgara del Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Il Var ha peggiorato il calcio” la crociata inglese prosegue

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