Il tribunale si rinnova | consegnati 6 nuovi locali per gli uffici giudiziari

Il tribunale di Agrigento ha ricevuto sei nuovi locali destinati agli uffici giudiziari. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala riunioni della presidenza del tribunale, con la presenza di rappresentanti istituzionali. I locali sono stati allestiti all’interno del palazzo di giustizia di via Mazzini dopo aver completato i lavori di adeguamento alle normative vigenti.

Nuovi ambienti per gli uffici giudiziari di Agrigento. Nella sala riunioni della presidenza del tribunale si è svolta la cerimonia ufficiale di riconsegna dei locali, realizzati all’interno del palazzo di giustizia di via Mazzini, al termine dei lavori di adeguamento anche alle normative antincendio. Alla riunione hanno preso parte il presidente del tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni, il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo, la dirigente amministrativa del tribunale Rosanna Grisafi, la dirigente amministrativa della procura Stefania Caruso, il funzionario Attilio Lauria e la dottoressa Giovanna Mirabile, collaboratori della Conferenza permanente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Uffici giudiziari a Giugliano: l’Amministrazione si muove, ora servono scelte nazionaliUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Vigilanza e servizi negli uffici giudiziari: la protesta si estende a BrindisiCresce la preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nei servizi di portierato. Aggiornamenti e notizie su Il tribunale si rinnova consegnati 6... Discussioni sull' argomento CTU: rinnovo su comunicazione del Tribunale, no cancellazioni automatiche; La Federazione Ginnastica d’Italia si rinnova: online il nuovo sito ufficiale; Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro: al via la mostra antimafia al Palacultura di Messina; Catania, insediato il nuovo Presidente del Tribunale: il saluto dell’Ordine degli Avvocati tra fiducia e richieste di riforma. L’ordine dei dottori commercialisti di Varese si rinnova: insediato il nuovo consiglio direttivo 2026-2030Lo scorso 3 marzo 2026 il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Varese, che rimarrà in carica per il quadriennio 2026-2030 ... varesenews.it Dal tribunale di Salerno arriva un’altra sentenza pro ong. È stato annullato il terzo fermo amministrativo della nave Geo Barents. Ancora una volta, una decisione giudiziaria interviene sull’operato delle autorità competenti sull’immigrazione. E tu che cosa ne - facebook.com facebook apartheid significa "separazione". C'è un altro paese alcon 1 tribunale militare giovanile No. C'è un altro Paese che impone solo a 1 gruppo etnico la pena di morte No. Nella pratica avveniva già da anni, ma ora è legge. E avviene in un territorio sotto occu x.com