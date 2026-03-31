Il Tottenham sta guardando nell' abisso

Il Tottenham sta attraversando un momento difficile, con segnali di crisi che si fanno sempre più evidenti. Fin dall'inizio della stagione, si era capito che la squadra avrebbe affrontato numerose sfide, ma i risultati finora ottenuti sono stati al di sotto delle aspettative. La situazione si fa complicata e i tifosi attendono sviluppi sulle modalità di risoluzione.

Riavvolgendo il nastro era già chiaro dall’inizio cosa dovesse aspettarsi il Tottenham da questa stagione. Lo aveva anticipato Thomas Frank nella sua prima conferenza stampa da allenatore: «Solo una cosa è sicura al 100%: perderemo delle partite». Mesi dopo, nulla di più vero. Oggi quelle parole risuonano leggendo il comunicato del Tottenham che mette fine alla disastrosa avventura di Igor Tudor nel nord di Londra, durata appena 44 giorni. Tudor lascia la squadra al diciassettesimo posto in Premier League e un solo punto sopra la zona retrocessione. Sette partite giocate, un solo punto in campionato, una sola vittoria contro un Atletico Madrid in ciabatte, 19 gol subiti, formazioni cambiate ad ogni partita e un portiere sostituito dopo 17 minuti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il Tottenham sta guardando nell'abisso Articoli correlati Tra la gloria e l'abisso: il derby "a distanza" di Arsenal e Tottenham accende la PremierL'Arsenal flirta con il titolo dopo ventidue anni dall'ultima volta, il Tottenham rischia una retrocessione che manca dal 1977: il North London Derby... Leggi anche: Gli arbitri nell'Abisso Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Vicario in pole, ma l'Inter si guarda ancora intorno: svelato il sogno dei Nerazzurri per la porta; Il Tottenham guarda al futuro: idea De Zerbi per la panchina. Ma solo in caso di salvezza; Inter, rivoluzione tra i pali: la scelta nascosta che può cambiare tutto. Vicario in cima alla lista Inter, ma quanto guadagna al Tottenham? Ecco il suo stipendioL’Inter si guarda attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in cima alla lista c’è Guglielmo Vicario: ecco quanto guadagna ... msn.com DE ZERBI-TOTTENHAM: CARTA BIANCA (E NON SOLO). SPALLETTI-VLAHOVIC-BASTONI: IL RIMBALZO https://youtu.be/uQ2QvHVIy9E facebook Premier senza pudore: #Tottenham, l'offerta shock a #DeZerbi è senza senso! x.com