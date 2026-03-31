Il dibattito sulla possibile elezione del nuovo Presidente della Repubblica si riaccende, con il centrosinistra che manifesta delle opposizioni nette. La partita si svolge tra le diverse forze politiche, mentre si avvicina il momento delle votazioni ufficiali. La discussione riguarda principalmente le strategie e le posizioni assunte dai vari schieramenti in vista delle prossime consultazioni.

È il gran gioco della politica, gli scacchi dei palazzi del potere: stiamo parlando dell’ elezione del presidente della Repubblica. Prematuro e inelegante verso l’attuale Presidente? Sì, certo, anche perché il mandato di Sergio Mattarella scade a gennaio 2029. Ma nessuno può arrivarci impreparato e dunque chi sa come funzionano i meccanismi più raffinati sa che bisogna restare sotto coperta fino all’ultimo, preparandosi però con sette anni d’anticipo. Sergio Mattarella (Imagoeconomica). La vittoria referendaria riscalda il campo largo. Se da mesi si discute dietro le quinte della possibilità di un capo dello Stato di centrodestra in caso di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il toto-Quirinale riparte dal No: perché il centrosinistra torna a sperare

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