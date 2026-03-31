Il telecronista giapponese all'Italia di Gattuso | Vi prego qualificatevi Devo rivivere l'incubo?

Yoshitaka Kitagawa, telecronista di DAZN in Giappone, ha espresso un appello agli azzurri prima della finale del playoff mondiale contro la Bosnia, chiedendo loro di qualificarsi. Ha dichiarato:

Yoshitaka Kitagawa è il telecronista di punta di DAZN in Giappone per le partite della Nazionale italiana: il suo messaggio per gli azzurri prima della finale del playoff mondiale con la Bosnia è un appello disperato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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