Il telecronista giapponese all'Italia di Gattuso | Vi prego qualificatevi Devo rivivere l'incubo?
Yoshitaka Kitagawa, telecronista di DAZN in Giappone, ha espresso un appello agli azzurri prima della finale del playoff mondiale contro la Bosnia, chiedendo loro di qualificarsi. Ha dichiarato:
Yoshitaka Kitagawa è il telecronista di punta di DAZN in Giappone per le partite della Nazionale italiana: il suo messaggio per gli azzurri prima della finale del playoff mondiale con la Bosnia è un appello disperato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Gattuso e l’Italia ai playoff con l’Irlanda: “I miei giocatori non sono degli scappati di casa”
Antonio Di Gennaro: “Gattuso CT dell’Italia è uno scherzo del destino. Spalletti l’hanno fatto fuori”Antonio Di Gennaro, ex calciatore, da anni apprezzato talent della TV ha parlato a Fanpage.
Tutti gli aggiornamenti
Discussioni sull' argomento FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026; Telecronista argentino impazzisce al gol di Tonali: l'urlo di gioia diventa virale; Italia, Palestra: Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Il gruppo è libero mentalmente, siamo concentratissimi; Come finirà Bosnia-Italia? Zazzaroni prevede tanta fatica, Caressa: 1-3 e gol di Pio.
Il telecronista giapponese all’Italia di Gattuso: Vi prego, qualificatevi. Devo rivivere l’incubo?Yoshitaka Kitagawa è il telecronista di punta di DAZN in Giappone per le partite della Nazionale italiana: il suo messaggio per gli azzurri prima della ... fanpage.it
Bosnia-Italia, i 23 convocati di Gattuso: esclusi Scalvini, Scamacca, Coppola, Caprile e Cambiaghi facebook
#Italia, in palio il Mondiale: i convocati di #Gattuso per la #Bosnia e la scelta su #Cambiaso x.com