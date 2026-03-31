Il sospetto | la storica biblioteca è senza certificazione antincendio?

Una storica biblioteca situata in un antico castello potrebbe non essere dotata di certificazione antincendio, secondo quanto si sospetta. La struttura ospita migliaia di volumi e grandi quantità di carta, ma sembra mancare di documentazione che attesti il rispetto delle norme di sicurezza antincendio. La questione è al centro di un’indagine in corso da parte delle autorità competenti.

Migliaia di libri e tonnellate di carta in un antico castello ma nessuna certificazione antincendio? La minoranza consiliare chiede se la Biblioteca comunale sia davvero a norma e se disponga, in modo completo e aggiornato, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e verifiche necessarie per restare aperta al pubblico. L’interrogazione scritta del gruppo consiliare "Viviamo Montecchio" - che ha come primo firmatario il consigliere Antonio Margini, insieme al capogruppo Filippo Borghi e ai "compagni di banco" Luigi Rocca e Stefano Raschi -, domanda infatti un quadro analitico e documentato su agibilità, conformità urbanistico-edilizia, certificazioni degli impianti, prevenzione incendi, Documento di valutazione dei rischi, accessibilità, controlli svolti negli ultimi dieci anni ed eventuali prescrizioni ancora pendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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