il sonno profondo brucia i grassi e potenzia il cervello

Il sonno profondo svolge un ruolo essenziale nel processo di recupero fisico e mentale. Durante questa fase, il corpo si dedica alla ricostruzione dei muscoli, alla crescita delle ossa e alla combustione dei grassi. Dormire bene non si limita al semplice ristoro, ma influisce direttamente su funzioni corporee importanti. La qualità del sonno, in particolare quella delle fasi profonde, è collegata a diversi aspetti della salute.

Dormire bene non serve solo a riposare: il sonno profondo è fondamentale per la ricostruzione del corpo, aiutando i muscoli a rafforzarsi, sostenendo la crescita delle ossa e favorendo la combustione dei grassi. Negli adolescenti, il sonno profondo è cruciale per raggiungere il massimo sviluppo in altezza. Al centro di questo processo c’è l’ormone della crescita, che aumenta durante la notte. Gli scienziati, però, si sono sempre chiesti perché un sonno povero, in particolare durante il sonno non-REM profondo, riduca i livelli di questo ormone essenziale. “Stiamo registrando direttamente l’attività neurale nei topi per capire come funziona il circuito di base dell’ormone della crescita. 🔗 Leggi su Cibosia.it

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