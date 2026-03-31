Il soccorso alpino e speleologico Sicilia cerca nuovi volontari | selezioni a maggio nelle Madonie

Il soccorso alpino e speleologico Sicilia ha annunciato l'apertura delle selezioni per il settore alpino, previste per il mese di maggio nelle Madonie. Le prove sono rivolte a chi vuole diventare volontario nel soccorso in montagna e sono gestite dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, servizio regionale della Sicilia. La partecipazione è aperta a candidati interessati a entrare nel team di soccorso specializzato.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 26 aprile. Le selezioni tecnico-attitudinali, invece, si terranno il 9 e 10 maggio Possono partecipare cittadini tra i 18 e i 45 anni. Le figure richieste sono tre: Le selezioni tecnico-attitudinali si terranno il 9 e 10 maggio 2026 nell’area delle Madonie. Chi supera la prova accederà a un percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica e all’ingresso attivo nella propria stazione territoriale. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 26 aprile 2026. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 3891836100. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, aperte le selezioni per nuovi operatori: domande entro il 26 aprileCandidature aperte per l’ingresso nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio regionale Sicilia.

Ferentillo, arrampicatore si infortuna mente scala la falesia, soccorso dalle squadre del Soccorso Alpino e SpeleologicoUn ‘climber’ si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo, è stato soccorso dalle squadre del Sasu e recuperato dall'elisoccorso.

Approfondimenti e contenuti su Il soccorso alpino e speleologico...

Temi più discussi: Scout precipita nella Gola di Cavagrande, salvato dopo ore di soccorsi; Trapani, soccorso un escursionista di 67 anni sul Monte Pispisa; Soccorso alpino recupera 67enne sul Monte Pispisa: caduta e trauma alla spalla sotto la pioggia; Soccorso notturno a Cavagrande del Cassibile: scout salvato dal Soccorso Alpino | FOTO.

Soccorso Alpino Sicilia, aperte le selezioni: si cercano nuovi operatori per le squadre di montagnaSono aperte le Selezioni per entrare a far parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – Servizio Regionale Sicilia, per il settore Alpino. Per partecipare alle selezioni tecnico- ... strettoweb.com

Scout si fa male durante un’escursione a Cavagrande: soccorso e recuperato di notteLungo intervento di soccorso notturno per i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella Gola di Cavagrande del Cassibile ... siracusanews.it

Regione Siciliana - facebook.com facebook

La Vardera candidato presidente in Sicilia, presenta simbolo e comitato. Il leader di Controcorrente già in campagna elettorale per regionali di fine 2027 #ANSA x.com