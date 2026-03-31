Il sanvitese Michael Mastrolia promosso alla qualifica di viceprefetto

Il Capo di Gabinetto della Prefettura di Pordenone è stato promosso alla qualifica di viceprefetto. La notizia è stata comunicata dal Prefetto della stessa provincia, Michele Lastella. La promozione riguarda un funzionario che lavora nella struttura da diverso tempo. La notizia è stata diffusa ufficialmente dall’ente competente senza ulteriori commenti.

È stata accolta con soddisfazione dal Prefetto di Pordenone, Michele Lastella, la promozione dell’attuale Capo di Gabinetto della Prefettura, Michael Mastrolia, alla qualifica di Viceprefetto. Mastrolia frequenterà a breve il corso di formazione previsto dal Ministero dell’Interno presso la scuola didattico-residenziale di Roma, passo necessario prima della futura assegnazione al nuovo incarico. Originario di San Vito al Tagliamento, Mastrolia ricopre il ruolo di Capo di Gabinetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone dall’ottobre 2019. In questi anni ha assunto, in reggenza, anche tutti gli altri incarichi dirigenziali dell’ufficio, garantendo continuità operativa e coordinamento in numerosi ambiti istituzionali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Simone Deromedis torna da Campione Olimpico e controlla in qualifica. Tomasoni promosso col brivido, ok GalliSimone Deromedis ha fatto il proprio ritorno in gara da Campione Olimpico di skicross, scendendo in pista sulla neve di Kopaonik (Serbia), che... Il viceprefetto Gerardo Corvatta. Nuovo capo di GabinettoUn nuovo capitolo di alto profilo professionale si apre alla Prefettura di Varese.