il rubicone torna in vetta macerata si arrende 3 0

Il Rubicone si impone in trasferta contro Macerata con un risultato di 3-0. La partita vede la squadra ospite dominare netta sui campi avversari, portando a casa il successo senza lasciare spazio a dubbi. La gara si conclude con un punteggio che conferma la superiorità del Rubicone nel match disputato.

La Sab Group Rubicone in Volley conquista una vittoria netta e convincente in trasferta sul campo della Paoloni Macerata, imponendosi con un secco 3-0 al termine di una prestazione solida e di grande qualità. Il successo dei ragazzi guidati da coach Mascetti, unito alla sconfitta interna di Osimo, consente ai gialloblù di balzare nuovamente in testa alla classifica del girone D del torneo di volley maschile di serie B. Ottima la prova corale della squadra, capace di esprimersi al meglio soprattutto nella fase muro-difesa e nella ricostruzione del gioco, mettendo in difficoltà un’avversaria ostica come quella maceratese. La partita. Mascetti parte con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in banda, Ferraro libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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