Il risultato del referendum ha visto prevalere il no, impedendo alle forze di destra di modificare l’equilibrio tra i diversi rami dello Stato. La vittoria non è attribuibile ai partiti o ai magistrati, ma rappresenta una decisione popolare che ha evitato cambiamenti nelle strutture istituzionali. La consultazione ha coinvolto gli elettori e portato a una netta affermazione del no.

Lettere L’opposizione deve evitare di scambiare il successo del no per un consenso verso le sue formazioni, anche quelle responsabili in passato di gravi assalti alla Costituzione Lettere L’opposizione deve evitare di scambiare il successo del no per un consenso verso le sue formazioni, anche quelle responsabili in passato di gravi assalti alla Costituzione Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il referendum non lo hanno vinto i partiti e nemmeno i magistrati

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