Il Ravenna ha assicurato temporaneamente il terzo posto dopo la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Gubbio. Nel frattempo, il calciatore Viola è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La squadra si sta affidando alle prestazioni di Fischnaller, autore di sette delle ultime dieci reti segnate.

Il successo corsaro 2-0 di domenica sera a Gubbio ha riproposto il vero Ravenna. Un Ravenna che si sta affidando alla vena di Fischnaller (7 delle ultime 10 reti portano la sua firma). Ma un Ravenna che, con profitto, sta provando tutte le soluzioni possibili in chiave playoff. Mister Andrea Mandorlini, al 2° successo consecutivo (il 4° della propria gestione) è parso soddisfatto: "Abbiamo fatto un bel passo avanti. Del resto, lo avevo previsto. Nella conferenza stampa pre partita avevo fatto i complimenti alla squadra, perché l’atteggiamento comincia ad essere diverso. A Gubbio abbiamo fatto tante cose buone in una partita difficile. Il Gubbio è una buonissima squadra, come avevo confidato nel pre partita a Mimmo Di Carlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Ravenna ha blindato il terzo posto. Intanto Viola torna a lavorare col gruppo

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