Il rapper Ernia sceglie Caserta per la sua unica data in Campania

Un rapper noto per aver raggiunto oltre 2,5 miliardi di streaming e conseguito 43 dischi di platino e 22 d’oro ha deciso di esibirsi una sola volta in Campania questa estate. La performance si terrà al Belvedere di San Leucio a Caserta il 16 luglio, nel corso di un festival organizzato da un direttore artistico che ha programmato 37 eventi durante la stagione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Anche Ernia sceglie Caserta per la sua unica data estiva in Campania. Il rapper con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 d’oro, si esibirà al Belvedere di San Leucio il 16 luglio al festival diretto da Massimo Vecchione, che ha già annunciato 37 eventi per l’estate tra la “Belvedere Session” e la “Reggia Session”. I biglietti per l’esclusivo live casertano saranno disponibili online da mercoledì 1° aprile 2026 ore 14. Reduce dal grande successo del tour nei palasport conclusosi ieri, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Musica, Ernia sceglie Caserta: unica tappa campana del Summer Tour al Belvedere di San Leucio Leggi anche: Milan, Fofana è l’uomo del momento: il rapper Ernia canta la parodia dedicata al francese Tutto quello che riguarda su Il rapper Ernia sceglie Caserta per la... Discussioni sull' argomento I concerti di Ernia a Milano: tanti ospiti, tante canzoni e fan scatenati; MUSICA - Solo Per Amore Summer Tour 2026, Ernia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta il 16 luglio. Ernia super ospite a L'Umbria che Spacca: il rapper milanese aprirà il main stage della kermesseSarà Ernia ad aprire il main stage della tredicesima edizione de L'Umbria che Spacca. Il rapper milanese ha annunciato oggi - mercoledì 31 marzo - le date del suo Solo Per Amore Summer Tour che partir ... corrieredellumbria.it A Luglio sul palco di piazzale Roma a Riccione sale il rapper ErniaIl cartellone di Riccione Music City 2026 si arricchisce di un nuovo appuntamento: sabato 18 luglio, il palcoscenico di piazzale Roma ospiterà il rapper Ernia. Reduce dal tour nei palasport, il cant ... newsrimini.it Dopo aver concluso ieri sera il tour nei Palasport, Ernia annuncia il SOLO PER AMORE SUMMER TOUR! Biglietti disponibili online dalle 14 di domani, 1° aprile. *SOLO PER AMORE SUMMER TOUR 24 GIUGNO – UMBRIA CHE SPACCA – PERUGIA 25 GIU - facebook.com facebook Kid Yugi ospite al forum con Ernia #Milano #KidYugi x.com