Il rap per sanare le ferite | a due mesi dall’omicidio a scuola Aba diventa una canzone

A due mesi dall’omicidio avvenuto all’interno di un istituto scolastico, un artista ha deciso di trasformare l’accaduto in una canzone rap. La composizione è stata creata negli spazi della cucina di un liceo alberghiero, dove gli studenti sono coinvolti in un progetto che utilizza la musica per affrontare il dolore e le ferite lasciate dall’evento.