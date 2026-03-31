Il rap per sanare le ferite | a due mesi dall’omicidio a scuola Aba diventa una canzone
A due mesi dall’omicidio avvenuto all’interno di un istituto scolastico, un artista ha deciso di trasformare l’accaduto in una canzone rap. La composizione è stata creata negli spazi della cucina di un liceo alberghiero, dove gli studenti sono coinvolti in un progetto che utilizza la musica per affrontare il dolore e le ferite lasciate dall’evento.
La Spezia, 31 marzo 2026 – Nella cucina dell’ Istituto Alberghiero ’Casini’ le toque bianche sfrecciano da un piano di lavoro all’altro e dai fornelli al pass, in un’aula scolastica un gruppo di studenti trasforma pensieri ed emozioni in musica attraverso il linguaggio più diffuso tra la Gen-Z: il rap. Questo perché la scuola, oltre al tradizionale percorso di studi, grazie al supporto del terzo settore ha messo in campo azioni finalizzate al contrasto del disagio giovanile, un fenomeno sempre più dilagante e perciò allarmante. A maggior ragione alla Spezia, una città che sta ancora facendo i conti con il trauma di una morte inaccettabile avvenuta proprio nei corridoi di una scuola, l’istituto Chiodo, dove lo studente Abanoub Youssef è caduto sotto il fendente del compagno Zouhair Atif. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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