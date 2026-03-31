Il piano per il coworking naufraga | Gli ex capannoni saranno demoliti

Il progetto di trasformare i capannoni ex Aimeri in spazi di coworking si interrompe, con l’annuncio che gli edifici saranno demoliti. La gestione passa di nuovo al Comune dopo che, nel 2008, era stata affidata ad Ages Multiservizi. Nonostante il passaggio di proprietà, i lavori previsti non sono stati avviati e ora si decide di procedere con la demolizione degli immobili.

Dal Comune ad Ages Multiservizi e, oggi, da Ages al Comune. Il municipio si riprende la gestione dei tre capannoni ex Aimeri, che nel 2008 erano stati conferiti alla società, senza che se ne sia fatto nulla. "Dopo 18 anni, anche con i nuovi ragionamenti sul Pgt, abbiamo deciso di procedere alla dismissione completa - ha annunciato la vicesindaca Antonella Maria Caniato -. Oggi sono fatiscenti e necessitano di essere abbattuti. Abbiamo anche sentito la consulta di Dugnano e l’area può diventare un corridoio ecologico e non edificabile. Questa operazione è una “retrocessione”: torniamo a riprenderci quanto avevamo ceduto". Il valore dell’operazione è stato stimato in 338mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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