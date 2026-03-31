Il perimetro di sicurezza degli Stati Uniti sa di imperialismo

Il perimetro di sicurezza degli Stati Uniti viene spesso associato a politiche di espansione e controllo. Mentre le forze militari statunitensi portano avanti operazioni militari in Medio Oriente, l'ex presidente continua a portare avanti le proprie strategie politiche e giudiziarie. Le azioni militari e le decisioni politiche sono al centro di un dibattito pubblico che coinvolge più ambiti nazionali e internazionali.

Il progetto è considerato abbastanza importante da essere annunciato mentre l’esercito degli Stati Uniti è pienamente coinvolto nella guerra in Medio Oriente. A rivelare la nuova idea è stato Pete Hegseth, segretario alla difesa di Donald Trump. Parlo della creazione di una “grande America del nord”, una vasta zona situata a nord dell’equatore che secondo Hegseth rappresenterebbe un “perimetro di sicurezza” per Washington. Secondo le indicazioni fornite dal ministro, questa zona comprenderebbe gli Stati Uniti e altri paesi come Canada, Messico e perfino la Guyana francese. “Si estenderà dall’equatore alla Groenlandia e dall’Alaska alla Guyana”, ha spiegato Hegseth. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il perimetro di sicurezza degli Stati Uniti sa di imperialismo Articoli correlati Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica... Aviano, innalzata l'allerta sicurezza alla Base Usaf. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Pirateria, la Corte suprema USA riformula la responsabilità dei provider; Iran cyber warfare: 30 giorni di guerra digitale; La cooperazione Europa-Golfo e la burrasca della guerra; L’Asse della Resistenza sciita: dalle milizie sciite irachene a Hezbollah in Libano. Il perimetro di sicurezza degli Stati Uniti sa di imperialismoMentre l’esercito statunitense conduce l’ennesima guerra in Medio Oriente, Trump insegue il suo sogno egemonico nel continente americano Leggi ... internazionale.it L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di #Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato tenuto finora riservato. È stato il Capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano ad avvertire il ministro della Difesa Guido Crosetto che il pia - facebook.com facebook L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Ne parla il Corriere della Sera spiegando che il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha telefonato al ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era accaduto visto che x.com