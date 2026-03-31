Il percorso di Manuel Corcione tra sport e spettacolo

Manuel Corcione, studente di Scienze Motorie, ha intrapreso un percorso che combina il mondo dello sport con quello dello spettacolo. Durante gli studi, ha mostrato interesse per le attività sportive e per le opportunità nel settore dell’immagine e dell’intrattenimento. Il suo percorso si sviluppa attraverso esperienze pratiche e progetti legati a entrambi i settori.

. Uno studente di Scienze Motorie che unisce disciplina, ambizione e curiosità per costruire il suo futuro tra attività sportiva e mondo dell’immagine. Manuel Corcione, 20 anni, vive a Procida, in Campania. Alto 180 cm, occhi e capelli castani, parla italiano e inglese. Studente universitario e sportivo, unisce disciplina e determinazione a una crescente curiosità per il mondo dello spettacolo, con l’obiettivo di costruire un percorso che non lo allontani dalle sue radici nello sport. Manuel, di cosa ti occupi oggi?. «Studio Scienze Motorie e frequento il secondo anno di università». Ti vedi in futuro nel mondo dello sport anche a livello professionale?. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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