Il patentino due corsi di formazione per proprietari di cani e non

Il Dipartimento veterinario di Ats Brianza ha istituito due corsi di formazione dedicati ai proprietari di cani, riservati sia a coloro che possiedono un animale sia a chi intende acquisirne uno. Questi corsi sono stati introdotti dal servizio Igiene urbana veterinaria con l’obiettivo di favorire un possesso consapevole degli animali domestici e di promuovere una maggiore attenzione ai diritti degli animali e alle norme di tutela.

Ats Brianza, in collaborazione con Enpa, Carezze d’Argento e i comuni di Missaglia e Correzzana, organizza due corsi di formazione per proprietari di cani Il Dipartimento veterinario di Ats Brianza, in particolare il servizio Igiene urbana veterinaria (Iuv), pone tra gli obiettivi della propria mission istituzionale la promozione di un possesso consapevole degli animali d’affezione, ovvero di una sensibilità sempre più attenta ai diritti e alla cura che questi meritano. Lo strumento principe di questa strategia d’intervento risulta essere il corso formativo per proprietari di cani. Così, tra aprile e maggio, si svolgeranno due nuove edizioni de “Il patentino”: una a Missaglia, nel Lecchese, a l'altra a Correzzana, in provincia di Monza Brianza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il patentino, due corsi di formazione per proprietari di cani e non Articoli correlati Torna a Falconara il corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di caniFALCONARA MARITTIMA – Torna a Falconara il corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani, un’iniziativa che già nel 2019 aveva... Leggi anche: Il “patentino“ per i cani. Un corso di formazione su gestione e benessere Approfondimenti e contenuti su Il patentino due corsi di formazione... Discussioni sull' argomento Più donne in fabbrica, finita la formazione per addette al controllo qualità e magazzino; Aprile-maggio: arriva a Correzzana il corso per ottenere il patentino per cani; Addette al controllo qualità e carrelliste: conclusa la formazione per 22 donne; Elisoccorso, la piazzola costata due milioni in vent'anni ha funzionato meno della metà. In arrivo i corsi per il patentino dell'ospitalitàRitornano i corsi del Patentino dell'Ospitalità, il progetto di formazione gratuita promosso dall'amministrazione comunale con 33 corsi e seminari che si terranno fino a marzo. Il via alle lezioni ... ilgazzettino.it Hai bisogno di ottenere o rinnovare il Patentino per l’uso in sicurezza dei MULETTI, sia diesel che elettrici, senza limiti di portata Partecipa al CORSO MULETTI organizzato da MOLLO ACADEMY e consegui il patentino da portare sempre con te! Consulta il - facebook.com facebook