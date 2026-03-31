Mercoledì alle 16:10, torna su Rai 1 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera in onda dal 2015. In questa puntata, sarà presente una scena in cui la famiglia si riunisce, offrendo ai telespettatori un momento di aggregazione tra i personaggi principali. Le anticipazioni del 1 aprile 2026 indicano che la narrazione si concentra su questo incontro.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 138. Ecco le anticipazioni di mercoledì 1 aprile. Nella puntata precedente di martedì 31 marzo. Martedì 31 marzo abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Matteo scopre che Odile sta per sposare Ettore e mentre i fratelli Marchesi credono di aver raggiunto il loro obiettivo, Umberto sollecita la perizia sul documento che lo accusa per dimostrare la sua innocenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 1 aprile 2026: la famiglia riunita

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