Il pantano africano del Cremlino Ecco tutti gli errori di Mosca nel Sahel

Negli ultimi anni, la Russia ha intensificato la presenza nel Sahel, considerato uno dei pochi territori dove espandere la propria influenza nonostante le sanzioni e l’isolamento internazionale causati dal conflitto in Ucraina. Tuttavia, le strategie adottate nel regione sono state segnate da diversi errori e difficoltà, che hanno complicato gli obiettivi di Mosca nella zona.

Negli scorsi anni la Russia ha dato l’impressione di aver trovato nel Sahel uno dei pochi spazi in cui espandere la propria influenza, nonostante l’isolamento seguito all’invasione dell’Ucraina. Approfittando dell’instabilità politica, della crisi di legittimità dei governi locali e del crescente risentimento verso la Francia, il Cremlino è riuscito a inserirsi rapidamente in Paesi chiave come Mali, Burkina Faso e Niger. Oggi, però, quel modello mostra crepe sempre più evidenti, come evidenziano Frederic Wehrey e Andrew S. Weiss su Foreign Affairs. L’approccio russo si è fondato sull’offrire sicurezza in cambio di accesso alle risorse.... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il pantano africano del Cremlino. Ecco tutti gli errori di Mosca nel Sahel Articoli correlati Leggi anche: Cento uomini nel Nord della Nigeria: il segnale americano che può cambiare gli equilibri del Sahel Nel Sahel Washington riscopre la realpolitik. Ecco perchéGli Stati Uniti stanno ricalibrando la propria strategia in Africa occidentale, aprendo un nuovo canale di dialogo con i governi militari del Sahel.