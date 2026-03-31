Il nuovo campus | Sia la Regione a mettere i fondi

I sindacati hanno risposto alle dichiarazioni del Comune di Sondalo riguardo all’ipotesi di creare un campus universitario di Scienze infermieristiche presso l’ospedale Morelli. La questione si concentra sulla richiesta che siano le istituzioni regionali a finanziare il progetto, mentre il Comune ha fatto delle dichiarazioni in merito alla questione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

I sindacati non ci stanno e rispondono per le rime alle dichiarazioni del Comune di Sondalo relative alla possibilità di istituire un campus universitario di Scienze infermieristiche al Morelli. "Ho letto con stupore le dichiarazioni della Comunità Montana Alta Valtellina e dell’Amministrazione di Sondalo – dice Gerlando Marchica, dirigente Nursind Sgs Sondrio – Innanzitutto va precisato che il progetto, pur elaborato da me, è stato condiviso da Cgil, Cisl, Uil, Nursisg Sgs e Up. Il progetto è completo, chiaro nel suo obiettivo, anche sotto il punto di vista dei costi e degli enti pubblici e privati preposti a sostenerlo. Non vogliamo sostituirci alle decisioni della Conferenza dei sindaci che, con i vertici di Asst Valtellina e Alto Lario e Ats Montagna, ne discuterà il 16 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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