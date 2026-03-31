Durante la crisi del 1985, la nave da crociera Achille Lauro fu sequestrata da un gruppo terroristico nel Mediterraneo. Il presidente degli Stati Uniti chiese la consegna dei responsabili, ma il governo italiano rifiutò di collaborare, sostenendo di non poter consegnare i sospettati senza un’ordinanza giudiziaria. In quel periodo, si verificarono tensioni tra le due nazioni, culminate nella cosiddetta notte di Sigonella, che vide il rifiuto di Craxi di autorizzare l’estradizione richiesta dagli americani.

Dici Sigonella e la memoria va subito alla notte del 1985 quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana. Dici Sigonella e compare nella mente l'immagine dell'aereo fermo sulle piste circondato da una doppia fila di militari col mitra in pugno. Ora emerge che il ministro Guido Crosetto ha negato l'uso della base agli aerei americani impegnati nelle missioni in Iran e ci si interroga sull'analogia tra i due episodi separati da 41 anni. Ma cosa successe a Sigonella nel 1985? La premessa della storia sta nel dirottamento della nave da crociera Achille Lauro che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre era in navigazione tra Egitto e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il «no» di Craxi a Reagan e la notte buia di Sigonella: cosa accadde durante la crisi del 1985

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