Il Napoli non ha fiducia nelle dichiarazioni di Lukaku, che era stato dichiarato guarito dal dt della nazionale belga. Questa mattina alle 11.30, i calciatori del club non impegnati con le Nazionali sono stati convocati da Antonio Conte per gli allenamenti. La squadra si prepara quindi a riprendere le attività in vista delle prossime competizioni.

Il Napoli non crede a Lukaku, il dt del Belgio lo aveva definito guarito Stamattina alle 11.30 i calciatori del Napoli non impegnati con le Nazionali dovranno rispondere alle convocazioni di Antonio Conte. Ci sarà attesa per Romelu Lukaku che però, stando a quanto filtrato ieri dal Belgio, non dovrebbe presentarsi. A meno di sorprese. La rottura porterebbe alla clamorosa esclusione dalla rosa. Nonostante le parole al miele di Lukaku ieri su Instagram. Ha ricordato il suo forte rapporto col Napoli ma ha aggiunto un dettaglio nuovo. Che poi dettaglio non è: sarebbe ancora infortunato, ci sarebbe un’infiammazione e versamento di liquido vicino alla cicatrice dell’infortunio della scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non crede a Lukaku, per il dt del Belgio era guarito

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