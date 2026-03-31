il momento giusto per andare in sudamerica

Recentemente si è parlato di quando sia il momento più opportuno per visitare il Sudamerica, considerando vari fattori come stagioni e festività. Nel frattempo, si ricorda anche la figura di un artista italiano che aveva competenze multiple come scrivere, cantare e recitare, con una carriera ricca di successi in diversi ambiti.

«David Riondino sapeva fare tutto e tutto bene, scrivere, cantare, recitare, vincere gare di improvvisazione poetica in ottava rima, organizzare e disorganizzare palcoscenici» I giovani tornati in massa a votare sono una novità che spacca, direbbe l’adulto desideroso di accattivarseli. Novità che si presta allo sbalordimento di chi era convinto che ragazze e ragazzi fossero tutti annegati, come Narciso, specchiandosi nello smartphone; all’elogio paternalista, tipo “bravi, vi siete finalmente svegliati, ora date retta ai nostri saggi consigli”; ad altre varianti piuttosto goffe, tra le quali il reclutamento, per niente scontato, dei “No” referendari tra le truppe dei partiti di opposizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Why No One Agrees Anymore on History, Media, and Truth

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