Si indaga su un caso irrisolto che riguarda una donna coinvolta in un caso di scomparsa. Sul suo cellulare è stato rilevato un'assenza di attività di sedici ore, dettaglio che alimenta ulteriori dubbi sulla vicenda. A oltre quattro mesi dai fatti, le autorità continuano le verifiche senza aver ancora individuato una spiegazione definitiva.

Un buco di sedici ore, che aggiunge mistero a un giallo che a più di quattro mesi dai fatti non ha trovato ancora una soluzione. Sulla morte di Ombretta Bresciani, la donna, originaria dellaprovincia di Massa Carrara ma spesso ospite di amici in Val di Vara, trovata cadavere lo scorso 19 novembre sul greto del fiume a San Pietro, piccolo borgo dell’entroterra della Spezia, a “parlare“ potrebbe essere il cellulare della 53enne. Ripescato nel fiume una settimana dopo il ritrovamento della donna, l’iPhone è stato analizzato su incarico della Procura di Genova da un perito piemontese nell’ambito dell’indagine aperta per induzione al suicidio. E le risultanze hanno aperto interrogativi nell’ex marito e nel figlio, che sin dall’inizio non hanno creduto all’ipotesi iniziale del pm. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Ombretta. C’è un ’buco’ di 16 ore sul cellulare della donna

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