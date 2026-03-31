Il ministro Crosetto vieta agli Stati Uniti l' utilizzo della base di Sigonella per le operazioni in Iran

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella per operazioni in Iran. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il capo di Stato maggiore della difesa ha contattato il ministro della Difesa per comunicare che alcuni aerei americani avevano pianificato di atterrare sulla base. La decisione è stata presa senza autorizzare l’accesso degli aerei statunitensi.

I vertici militari italiani non sarebbero stati informati del coinvolgimento della base Usa nel conflitto in Medio Oriente, comunicando il piano di atterraggio di alcuni caccia, armati, mentre questi erano già in volo L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Il capo di Stato maggiore della difesa Luciano Portolano, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe chiamato il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo che il piano di volo di alcuni aerei americani prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Anche diversi esponenti del Movimento 5 Stelle siciliani avevano richiesto un'informativa urgente al ministro sulla vicenda, sollecitandolo ad informare il Parlamento come da prassi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Il ministro Crosetto vieta agli Stati Uniti l'utilizzo della base di Sigonella per le operazioni in Iran Articoli correlati Leggi anche: L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto Leggi anche: Il ministro Crosetto ha negato agli Usa la base di Sigonella per la guerra con l’Iran Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra; Il ruolo dell'Italia in Iran: non solo spettatori; Crosetto: No al voto anticipato finché c’è questa guerra, archiviamo il referendum; Trump minaccia l'Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti. Tre caschi blu Unifil uccisi in Libano. Sigonella, l’Italia dice no agli Usa: Crosetto vieta l’uso della baseL’Italia vieta agli Usa l’uso della base di Sigonella senza autorizzazione: la decisione del ministro Crosetto e il caso diplomatico ... siracusanews.it L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di #Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è stato tenuto finora riservato. È stato il Capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano ad avvertire il ministro della Difesa Guido Crosetto che il pia - facebook.com facebook L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. Ne parla il Corriere della Sera spiegando che il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano ha telefonato al ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era accaduto visto che x.com