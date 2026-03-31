Il Mezzano partecipa nuovamente a un torneo internazionale dopo il successo di Monaco di Baviera l’anno scorso. La società calcistica sarà presente a Barcellona per disputare la ‘Copa Jordi’, organizzata da Euro Sportring, dall’1 al 6 aprile. La squadra volerà in Catalogna per competere in questa competizione internazionale.

Dopo il successo di anno scorso a Monaco di Baviera, la società calcistica del Mezzano partecipa nuovamente ad un torneo internazionale e volerà a Barcellona per disputare la ‘ Copa Jordi ’, organizzata da Euro Sportring che si svolge dall’1 al 6 aprile. Al torneo saranno presenti 200 squadre tra cui le rappresentative under 19, under 17, under 16, under 15 e under 14 del Mezzano, che si presenterà in Spagna con circa 130 persone tra atleti, accompagnatori e genitori. Per ogni categoria, ci sarà un torneo con 16 squadre, suddivise in 4 gironi da 4. Le prime due squadre classificate si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mezzano a Barcellona: "Un’esperienza di vita"

Articoli correlati

Cecchino a Sarajevo, l'angoscia di un sanvitese: "Ero in Bosnia durante il conflitto, un'esperienza che ti segna per tutta la vita"“Il solo pensiero di aver condiviso un momento così semplice, come bere un caffè al balcone, con una persona del genere mi ha scosso profondamente.

L’ex zuccherificio di Mezzano, idee ambientali e museali per il futuroÈ a fianco della nostra scuola ma in pochi conoscevano con precisione questa storia.