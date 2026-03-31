Il Messico dopo la morte di El Mencho | chi comanda i cartelli tra rischio guerra e Mondiali 2026

Dopo la morte di El Mencho nel febbraio 2026, il panorama criminale in Messico ha subito cambiamenti significativi. La scomparsa del leader di un importante cartello ha creato incertezza tra le fazioni rivali, mentre le autorità continuano le operazioni per contenere le attività illecite. Nel frattempo, il Paese si prepara anche all’arrivo dei Mondiali del 2026, evento che richiede attenzione sulla sicurezza e sulla stabilità.