Il maltempo non molla la presa nuova allerta meteo in Campania

Una nuova allerta meteo è stata emanata in tutta la regione, in seguito alle previsioni di temporali, vento intenso e mare agitato. La Protezione civile ha segnalato un rischio idrogeologico localizzato e ha diffuso un avviso di allerta meteo che rimarrà in vigore per le prossime ore. Le condizioni atmosferiche rimangono instabili a causa del maltempo persistente.

Previsti temporali, vento forte e mare agitato: la Protezione civile segnala rischio idrogeologico localizzato ed emana un nuovo avviso di allerta meteo in Campania su tutto il territorio regionale. Peggiorano le condizioni meteorologiche sulla Campania. La perturbazione atmosferica in arrivo porterà nelle prossime ore precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da venti nord-orientali con possibili raffiche e mare agitato lungo le coste esposte. La Protezione civile della Regione ha emanato una nuova allerta meteo in Campania valida su tutto il territorio regionale a partire dalle ore 14 di oggi e fino alle ore 14 di domani, 1 aprile. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il maltempo non molla la presa, nuova allerta meteo in Campania Articoli correlati Il maltempo non molla la presa: ancora una giornata di allerta giallaNuovo bollettino della Protezione civile con criticità per piogge e possibili disagi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico Il maltempo... Meteo, il maltempo molla la presa? Non proprio: piogge e vento per un'altra settimanaUn “treno di perturbazioni" - come è stato definito da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. DOMANI ALLERTA METEO ARANCIONE IN CAMPANIA Contenuti utili per approfondire su Il maltempo non molla la presa nuova... Temi più discussi: Meteo, continua l’instabilità con la pioggia che non molla la Sicilia: le previsioni; Meteo, migliora nel weekend ma il freddo non molla; L’inverno non molla, previsti ancora forti venti e neve a quote collinari; Torna il maltempo con venti forti e nevicate in Abruzzo emessa allerta gialla. Maltempo in Campania, prorogata l’allerta meteoLa perturbazione che sta colpendo in queste ore la Campania porterà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di ro ... sorrentopress.it Maltempo in Campania: pioggia anche oggi, tregua nel weekendProsegue l’ondata di maltempo sulla Campania dopo le piogge intense della notte. A Salerno e su gran parte del territorio regionale, anche la giornata di oggi sarà caratterizzata da precipitazioni, ma ... agro24.it I DIVIETI DI PASQUA Le nuove disposizioni della Regione Campania - facebook.com facebook Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forte. Nelle prossime ore previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche #ANSA x.com