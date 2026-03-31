Il maltempo non molla la presa ancora pioggia e freddo | diramata l' allerta gialla

Per mercoledì 1 aprile è stata emessa un’allerta meteo gialla a causa di piogge e temperature inferiori alla media stagionale. La presenza di maltempo si protrae, con piogge diffuse e clima freddo che caratterizzano la giornata. La situazione meteorologica si mantiene stabile, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Rischio idrogeologico, secondo il bollettino della Protezione civile, fino alla mezzanotte di mercoledì 1 aprile. Il sindaco invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a evitare le aree più esposte Allerta meteo di colore giallo per la giornata di mercoledì 1 aprile. Nonostante la primavera sia arrivata, il maltempo non vuole mollare la presa con temperature al di sotto della media stagionale e piogge. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato l’avviso di condizioni meteo avverse con validità dalla mezzanotte di martedì 31 marzo fino alle ore 24 dell'1 aprile. Tra le principali indicazioni, quella di limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed evitare di sostare su ponti, passerelle o lungo gli argini dei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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