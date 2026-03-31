Al Teatro Astoria viene rappresentato “Il male oscuro”, un classico della letteratura italiana del Novecento. La produzione teatrale propone una lettura inedita del testo, portando in scena un flusso di coscienza che coinvolge il pubblico. La messa in scena si inserisce nel percorso di rivisitazioni di opere storiche, mantenendo viva la presenza di questo romanzo sulla scena contemporanea.

Un classico della letteratura italiana del Novecento approda sulle scene con una nuova veste teatrale, confermando la vitalità di un’opera capace di attraversare il tempo. Il Teatro Astoria di Lerici ospita stasera ‘Il male oscuro’, adattamento del celebre romanzo di Giuseppe Berto, pubblicato nel 1964 e insignito, a pochi giorni dall’uscita, dei premi Viareggio e Campiello. La produzione, firmata da Giuseppe Dipasquale – che ne cura regia e adattamento – affronta la sfida di tradurre in linguaggio scenico un testo profondamente introspettivo, costruito come un lungo flusso di coscienza. Nelle note di regia, l’operazione si concentra proprio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il male oscuro’ al Teatro Astoria. Un flusso di coscienza sul palco

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