Il Joshua Blues Club di Como invita la propria comunità a partecipare, affermando che senza il pubblico il palco rimane vuoto. Il locale si trova nel quartiere di Albare e rappresenta un punto di riferimento per la scena musicale indipendente della zona, mantenendosi stabile nel tempo lontano dai circuiti commerciali e dai riflettori mediatici.

C’è un luogo, nel cuore della scena musicale indipendente, nel quartiere di Albare a Como, che da anni resiste lontano dai riflettori patinati e dalle logiche commerciali. È il Joshua Blues Club, uno spazio che per molti non è solo un locale, ma un vero e proprio rifugio per la musica dal vivo, autentica e senza filtri. Qui non ci sono finzioni: si monta e si smonta il palco, si lavora senza compenso, si suona e si canta mossi unicamente dalla passione. È questa l’anima che ha tenuto vivo il Joshua nel tempo, trasformandolo in un punto di riferimento per artisti e appassionati. Oggi, però, il club guarda avanti e sente il bisogno di crescere. L’obiettivo è ambizioso: migliorare gli spazi, potenziare la struttura e offrire un suono all’altezza dell’energia che da sempre lo attraversa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Il Joshua Blues Club di Como chiama a raccolta la sua comunità: “Senza di voi, il palco resta buio”

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